Источники: дату выхода пиратской Skull and Bones назовут в июле

Журналист Том Хендерсон со ссылкой на источники сообщил, что Ubisoft проведёт презентацию Skull and Bones в начале июля. На ней покажут геймплей и раскроют дату выхода пиратского экшена.

По информации Хендерсона, презентация Skull and Bones состоится на неделе с 4 по 10 июля. Кроме геймплея и даты выхода, разработчики экшена раскроют некоторые детали.

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Игру планируют выпустить в период с октября 2022 года по март 2023-го. Ранее Skull and Bones получила возрастной рейтинг в Бразилии для ПК, PS5 и Xbox Series. Это означает, что разработка почти завершена.

После старта альфа-тестирования источники Хендерсона рассказали, что в Skull and Bones не будет сражений на мечах или пистолетах. Воевать предстоит только на кораблях. Также стало известно про прокачку и ресурсы, атаки форта и о мировых событиях с мифическими существами.

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