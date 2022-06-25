Источники: скоро для Nintendo Switch анонсируют порт важной игры

Компания Nintendo скоро проведёт презентацию Direct, на которой представят проекты стороннних издателей для Switch, а также порт известной игры.

Об этом сообщил испанский журналист Начо Рекена со ссылкой на источники. По его словам, на Nintendo Direct будет несколько анонсов крупных издателей. Также ожидается появлении серии Persona и порта известной игры, которой уже четыре года.

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По информации Рекены, Nintendo Direct состоится во вторник, 28 июня. О проведении презентации на следующей неделе также сообщили источники издания VGC.

Ранее Nintendo провела презентацию, которую посвятили Xenoblade Chronicles 3. Авторы показали новый трейлер, квесты, прокачку и рассказали про способности героев. Экшен выйдет 29 июля на Switch.

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