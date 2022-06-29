Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Мадам Паутина» может оказаться интереснее, чем вы думаете

Фильм «Мадам Паутина» может оказаться интереснее, чем вы думаете
Комментарии

Про ленту «Мадам Паутина» от Sony Pictures и Marvel известно очень мало. Сюжетных деталей фильма нет, а в сети можно встретить лишь предположения о том, чему посвятят фильм.

Также в сети фигурируют и различные слухи. Одним из них поделился кинокритик и режиссёр Джон Кампеа. По его словам, «Мадам Паутина» представляет собой не историю про Мадам Паутину, а нечто другое. Фанаты думают, что в этом как-то фигурирует Человек-паук.

В течение нескольких недель до меня доходили слухи, что грядущий проект «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон на самом деле не история про Мадам Паутину, а, скорее, что-то ещё, скрывающееся под названием «Мадам Паутины» (даже Deadline намекал на это), но я так и не понял, что это такое. Пока что подтверждений нет.

Если слух окажется верным, то вскоре его подхватят другие журналисты и инсайдеры, а нам остаётся верить, что картина как минимум получится интересной.

Главную роль в ленте сыграет Дакота Джонсон, вместе с ней в фильме появятся Эмма Робертс, Сидни Суини, Тахар Рахим и другие. Даты выхода у «Мадам Паутины» пока что нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022