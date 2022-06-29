Фильм «Мадам Паутина» может оказаться интереснее, чем вы думаете
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Про ленту «Мадам Паутина» от Sony Pictures и Marvel известно очень мало. Сюжетных деталей фильма нет, а в сети можно встретить лишь предположения о том, чему посвятят фильм.
Также в сети фигурируют и различные слухи. Одним из них поделился кинокритик и режиссёр Джон Кампеа. По его словам, «Мадам Паутина» представляет собой не историю про Мадам Паутину, а нечто другое. Фанаты думают, что в этом как-то фигурирует Человек-паук.
В течение нескольких недель до меня доходили слухи, что грядущий проект «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон на самом деле не история про Мадам Паутину, а, скорее, что-то ещё, скрывающееся под названием «Мадам Паутины» (даже Deadline намекал на это), но я так и не понял, что это такое. Пока что подтверждений нет.
Если слух окажется верным, то вскоре его подхватят другие журналисты и инсайдеры, а нам остаётся верить, что картина как минимум получится интересной.
Главную роль в ленте сыграет Дакота Джонсон, вместе с ней в фильме появятся Эмма Робертс, Сидни Суини, Тахар Рахим и другие. Даты выхода у «Мадам Паутины» пока что нет.
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