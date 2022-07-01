Никто не делает новые inFamous и Sly Cooper

Студия Sucker Punch в честь скорого 25-летия обратилась к фанатам и развеяла некоторые слухи. По словам компании, в ближайшее время не стоит ждать новую часть InFamous или Sly Cooper.

Из-за возросших масштабов и проработки игр у студии сейчас только один проект в разработке. И это не InFamous или Sly Cooper. При этом ни одна другая компания не работает по играм этих серий. В будущем Sucker Punch может вернуться к этим франшизам, но даже примерных сроков пока нет.

Также в студии рассказали, что проведут техническое обслуживание серверов InFamous 2, потому что многие ещё играют в пользовательские миссии. Это позволит дольше существовать режиму, но серверы всё равно закроют. Кроме этого, в PS Store скоро опубликуют аддон Cole's Legacy для InFamous Second Son, который был доступен только в коллекционном издании.

Студии Sucker Punch исполнится 25 лет в октябре этого года. Ghost of Tsushima, последняя игра компании, вышла в 2020 году на PS4. Судя по утечке GeForce NOW, экшен может выйти на ПК.