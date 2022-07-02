«Бука» продаёт аддон Sunbreak для Monster Hunter Rise. Он не вышел в России

Компания Capcom прекратила продажи игр в России, включая Monster Hunter Rise и свежее дополнение Sunbreak. Аддон нельзя купить ни в магазине Nintendo, ни в Steam на ПК. Несмотря на это, его можно приобрести в магазине издательства «Бука».

Обычная версия дополнения для Steam обойдётся в 2127 рублей, а Deluxe — в 2720 рублей. В аддоне есть субтитры на русском языке. Кроме этого, можно купить саму Monster Hunter Rise, которая тоже заблокирована в России.

Дополнение Sunbreak для Monster Hunter Rise вышло 30 июня и на Nintendo Switch, и на ПК. После его релиза онлайн экшена в Steam значительно вырос, а сегодня установил личный рекорд в 227,5 тыс. игроков.

Sunbreak отправит игроков на аванпост Эльгадо, а после можно выйти на охоту на новых монстров. Среди них оказались владыки Малзено, Лунагарон и Гарангольм. Также появились новые механики и снаряжение.