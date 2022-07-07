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Эпичная битва Кратоса и Атрея против Фрейи на новом постере God of War Ragnarok

Эпичная битва Кратоса и Атрея против Фрейи на новом постере God of War Ragnarok
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В честь анонса даты релиза God of War Ragnarok арабское подразделение PlayStation поделилось новым постером будущей игры. На нём Кратос и Атрей сражаются с Фрейей верхом на санях. Некоторые фанаты заявили, что арт выглядит намного лучше официальной обложки игры — и с этим трудно не согласиться.

God of War Ragnarok продолжит историю взаимоотношений Кратоса и Атрея в полном опасностей мифологическом мире древней Скандинавии. Проект должен положить начало Рагнарёку — концу света и гибели богов.

God of War Ragnarok поступит в продажу 9 ноября на PS4 и PS5. Вместе с датой выхода Sony также показала два коллекционных издания, небольшой ролик и пачку скриншотов. Обо всех деталях мы рассказали в отдельном материале.

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