За повествование в новой Fable теперь отвечает сценаристка Control и Avatar

Сценаристка и дизайнер Анна Мегилл стала нарративным директором новой Fable. Она известна по работе над Control, серией Dishonored и предстоящей Avatar: Frontiers of Pandora.
Мегилл теперь будет отвечать за повествование, включая работу с окружением, и историю перезапуска Fable. Ранее она была ведущим сценаристом предстоящей RPG.
Компания Microsoft анонсировала перезапуск Fable летом 2020 года, но с тех пор деталей об игре практически не было. Разработкой занимается студия Playground Games, известная по серии Forza Horizon.
О причинах отсутствия новостей про новую Fable рассказал бывший разработчик Playground Games, который работал в студии три года. По его словам, команде не хватает опыта в создании ролевых экшенов, потому что раньше она занималась только автосимуляторами.
Fable разрабатывают для ПК и консолей Xbox. Во время выхода игра попадёт в сервис Game Pass, но даже примерную дату релиза пока не назвали.
- 10 июля 2022
-
12:40
-
11:45
-
11:30
- 9 июля 2022
-
23:24
-
23:15
-
19:31
-
18:43
-
17:52
-
16:44
-
16:07
-
15:11
-
14:10
-
14:06
-
13:15
-
12:39
-
02:10
-
00:49
- 8 июля 2022
-
22:08
-
21:34
-
21:00
-
20:51
-
20:09
-
20:07
-
19:36
-
19:15
-
18:36
-
18:30
-
17:56
-
16:57
-
16:44
-
16:44
-
16:20
-
15:58
-
15:52
-
15:20