За повествование в новой Fable теперь отвечает сценаристка Control и Avatar

Сценаристка и дизайнер Анна Мегилл стала нарративным директором новой Fable. Она известна по работе над Control, серией Dishonored и предстоящей Avatar: Frontiers of Pandora.

Мегилл теперь будет отвечать за повествование, включая работу с окружением, и историю перезапуска Fable. Ранее она была ведущим сценаристом предстоящей RPG.

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Компания Microsoft анонсировала перезапуск Fable летом 2020 года, но с тех пор деталей об игре практически не было. Разработкой занимается студия Playground Games, известная по серии Forza Horizon.

О причинах отсутствия новостей про новую Fable рассказал бывший разработчик Playground Games, который работал в студии три года. По его словам, команде не хватает опыта в создании ролевых экшенов, потому что раньше она занималась только автосимуляторами.

Fable разрабатывают для ПК и консолей Xbox. Во время выхода игра попадёт в сервис Game Pass, но даже примерную дату релиза пока не назвали.