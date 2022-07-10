«Тор: Любовь и гром» показывает рекорды сборов, но зрители разочарованы

На этих выходных стартовал показ фильма «Тор: Любовь и гром», но не в России. Первые показатели картины по миру впечатляют, однако есть несколько заметных «но».
В США сборы превысили $ 143 млн. Это ниже ожиданий в $ 150 млн, но больше стартовой кассы «Рагнарёка» ($ 123 млн). В 2022-м это третий результат: впереди «Мир Юрского периода: Господство» ($ 145 млн) и «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» ($ 185 млн). В остальном мире результаты тоже хорошие — $ 159 млн.
У зрителей и критиков к четвёртой части явно много вопросов: если тот же «Рагнарёк» собрал 93% от критиков на Rotten Tomatoes и «А-» у зрителей на CinemaScore, то «Любовь и гром» — лишь 68% на Rotten Tomatoes и «B+» на CinemaScore.
На IMDB ситуация не лучше: 7,9/10 у «Рагнарёка» и 7/10 у «Любовь и гром».
Больше всего ругают авторский стиль режиссёра Тайки Вайтити, который в третьем фильме нашёл хороший баланс между комедией и драмой, но в четвёртом абсолютно точно перегнул с комедией. В некоторых отзывах ленту вообще называют пародией на саму себя, нежели полноценным произведением.
Скорее всего, прохладные и разочаровывающие отзывы не помогут фильму в долгосрочной перспективе, как это и было с сиквелом «Доктора Стрэнджа» — тот так и не смог взять свой миллиард.
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