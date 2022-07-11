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Elden Ring прошли с помощью пианино

Elden Ring прошли с помощью пианино
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Elden Ring не перестаёт проверять игроков на прочность и постоянно заставляет их находить новые способы прохождения. Вот и стример под ником Omunchkin13 не стал исключением.

Он прошёл Elden Ring с использованием электрического пианино. На фрагменте ниже можно увидеть, как геймер убивает финального босса, Зверя Элдена. Стоит обратить внимание на сосредоточенность игрока в такой важной битве. Иногда даже получались небольшие мелодии.

В комментариях на Reddit пользователи оценили такое прохождение. Сам Omunchkin13 отметил, что следующим инструментом для прохождения вполне может стать даже губная гармошка, однако для этого в любом случае придётся отдохнуть. Уж слишком трудным получилось прохождение на пианино.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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