Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У Тора есть будущее в фильмах Marvel, но Вайтити и Хемсворт ничего не знают

Тайка Вайтити и Крис Хемсворт не знают ничего о будущем Тора в фильмах Marvel
Комментарии

В финале фильма «Тор: Любовь и гром» появляется уже классическая для Marvel фраза о том, что герой ещё вернётся. Однако появление этой надписи удивило как режиссёра фильма Тайку Вайтити, так и исполнителя роли Криса Хемсворта.

Вот что сказал постановщик в интервью Insider:

Я не шучу. Увидев это в кинотеатре, я сказал про себя что-то вроде «О чёрт, серьёзно?» Даже Крис в этот момент сказал нечто в духе «Чего?»

Но, по словам Вайтити, конечно, герой вернётся — он ведь один из лучших. Однако сам режиссёр ничего не знает о будущем героя. Тайка с удовольствием взялся бы ещё за один фильм, но только с самим Хемсвортом.

Но мне придётся сделать что-то удивительное и неожиданное, иначе я не возьмусь за это. [...] Например, сделать фильм за $ 5 млн без сражений, где Тор отправляется в путешествие. Что-то вроде фильма «Небраска».

Прокат «Тора: Любовь и гром» начался на днях. Стартовые результаты оказались рекордными для сольников про Тора, но оценки зрителей и критиков оказались низкими — это может сказаться на сборах в долгосрочной перспективе.

Все спойлеры «Тора 4»: сюжет фильма и сцены после титров Все спойлеры «Тора 4»: сюжет фильма и сцены после титров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022