Тайка Вайтити и Крис Хемсворт не знают ничего о будущем Тора в фильмах Marvel

В финале фильма «Тор: Любовь и гром» появляется уже классическая для Marvel фраза о том, что герой ещё вернётся. Однако появление этой надписи удивило как режиссёра фильма Тайку Вайтити, так и исполнителя роли Криса Хемсворта.

Вот что сказал постановщик в интервью Insider:

Я не шучу. Увидев это в кинотеатре, я сказал про себя что-то вроде «О чёрт, серьёзно?» Даже Крис в этот момент сказал нечто в духе «Чего?»

Но, по словам Вайтити, конечно, герой вернётся — он ведь один из лучших. Однако сам режиссёр ничего не знает о будущем героя. Тайка с удовольствием взялся бы ещё за один фильм, но только с самим Хемсвортом.

Но мне придётся сделать что-то удивительное и неожиданное, иначе я не возьмусь за это. [...] Например, сделать фильм за $ 5 млн без сражений, где Тор отправляется в путешествие. Что-то вроде фильма «Небраска».

Прокат «Тора: Любовь и гром» начался на днях. Стартовые результаты оказались рекордными для сольников про Тора, но оценки зрителей и критиков оказались низкими — это может сказаться на сборах в долгосрочной перспективе.