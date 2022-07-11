Из «Тора 4» вырезали сцены с Джеффом Голдблюмом, Леной Хиди и Питером Динклейджем

В интервью изданию The Insider режиссёр фильма «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити рассказал о вырезанных сценах из ленты. По его словам, он каждый раз грустит из-за того, что некоторые эпизоды приходится вырезать из картины, потому что они не совпадают с её общим настроением.

Когда вы что-то вырезаете из фильма, вы как бы бросаете вызов самому себе. В голове появляются мысли: «Разве я не так хорош? Разве я не должен был это предвидеть?»



Пока не доберёшься до монтажа, никогда не знаешь, что останется, а что нет. Сцена сама по себе может быть очень смешной или интригующей, но иногда бывает, что фильм из-за неё просто останавливается. Поэтому приходится делать всё, чтобы кино получилось как можно лучше.

Что касается вырезанных эпизодов из «Тора 4», то из картины пропали как минимум сцены с Джеффом Голдблюмом, Леной Хиди и Питером Динклейджем. Вайтити отметил, что актёры прекрасно понимают, почему они так и не попали в фильм. По словам режиссёра, сцены с ними не выпустят в потенциальной режиссёрской версии, ведь их вырезали потому, что эпизоды недостаточно хороши.

И если вы спросите любого из этих вырезанных актёров — Джеффа Голдблюма, Лену Хиди, Питера Динклейджа — все они понимают, как это работает. Они в кино уже достаточно долго. Но это только то, как я смотрю на вещи.



Это мой способ сказать тем, кто говорит: «Не могу дождаться удалённых сцен с этими актёрами». Я не хочу, чтобы люди видели вырезанные сцены, потому что они удалены по одной причине: они недостаточно хороши. Этих сцен не было в фильме, и всё тут.

Прокат «Тора: Любовь и гром» начался 8 июля по всему миру. За первый уикенд картина собрала более $ 300 млн, однако дальнейшие сборы могут сильно упасть из-за относительно низких зрительских оценок.