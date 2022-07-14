Критики назвали «Мисс Марвел» лучшим произведением Marvel. Зрители не согласны

13 июля вышел последний эпизод «Мисс Марвел» — сериала про юную Камалу Хан. Когда-то она обожала супергероев и в особенности Капитана Марвел, а теперь сама начала бороться с преступностью с помощью суперсил.

Критики по достоинству оценили шоу: на агрегаторе Rotten Tomatoes у произведения целых 98%. Это значит, что почти всей прессе понравился сериал, и лишь 2% его не оценили. Более того, оказалось, что это лучший проект Marvel за всю её историю. Предыдущий рекорд в 96% свежести удерживала «Чёрная пантера».

Однако с критиками не согласны обычные пользователи. Например, на агрегаторе IMDb средняя оценка от пользователей составляет 6,1/10 на основе 61 тыс. отзывов — это даже меньше, чем у провальных «Вечных». Пользователи ругают уж слишком детский сюжет, примитивный юмор и называют сериал самым скучным произведением Marvel в истории.

На отечественном «Кинопоиске» ситуация ещё хуже — 5,5/10. Российские зрители ругают в том числе актёрскую игру Имам Веллани и скучных персонажей.

Несмотря на довольно низкие отзывы, «Мисс Марвел» должна стать отправной точкой для фильма «Марвелы». В картине появится сама девушка, а также Капитан Марвел и Ник Фьюри. Премьера ленты должна состояться 28 июля 2023 года.