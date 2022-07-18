«Тор 4» показал самое большое падение сборов в истории фильмов Marvel

По итогам вторых выходных «Тор: Любовь и гром» фильм добрал $ 46 млн в США и показал падение в 68% по сравнению с премьерой. Это худший показатель в истории киновселенной Marvel: например, у второго «Доктора Стрэнджа» оно составило 67%, а у провальных «Вечных» — 61%.
Как считают аналитики, рекордная просадка по сборам произошла из-за довольно низкой зрительской оценки — ранее картину оценили на B+, что довольно мало для фильмов Marvel. Аналогичная ситуация была у «Доктора Стрэнджа 2», который в итоге не смог преодолеть психологическую отметку в $ 1 млрд сборов.
В общемировой кассе «Тор 4» собрал уже больше $ 500 млн, однако прыгнуть выше головы фильму точно не удастся. Эксперты предрекают картине сборы в районе $ 800 млн — лента может собрать меньше, чем хорошо принятый критиками и зрителями «Тор: Рагнарёк».
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