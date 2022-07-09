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«Тор: Любовь и гром» получил одну из самых низких оценок у Marvel

«Тор: Любовь и гром» получил одну из самых низких оценок у Marvel
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Свежий «Тор: Любовь и гром» получил рейтинг B+ по версии компании CinemaScore, которая узнаёт впечатления зрителей во время премьеры. Это второй фильм про бога грома с оценкой ниже A и четвёртый в киновселенной Marvel.

Первым фильмом в киновселенной с рейтингом ниже A стал «Тор», который получил B+. За ним последновали «Вечные», которым влепили B, и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — B+.

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Не лучше ситуация у «Тора: Любовь и гром» на агрегаторах. На «Гнилых помидорах» рейтинг фильма у критиков составляет 67%, но фанаты встретили картину теплее — 82%. На Metacritic зрители оказались построже — 6 баллов из 10.

Мировая премьера «Тора: Любовь и гром» состоялась 8 июля, но в России фильм не показывают из-за ухода кинокомпаний с рынка страны. Главные роли сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман и Кристиан Бэйл.

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