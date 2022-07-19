В Activision Blizzard созревает ещё один профсоюз
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Тестировщики студии Blizzard Albany, которая раньше была известна как Vicarious Visions, объявили о создании профсоюза. Если его одобрят, он станет вторым профессиональным объединением в Activision Blizzard вслед за командой Raven Software.
О планах создать профсоюз тестировщики Blizzard Albany объявили в соцсетях. Объединение назвали Game Workers Alliance Albany.
Контроль качества стал недооценённой дисциплиной в индустрии видеоигр и ПО. Мы хотим создать рабочую среду, где нас уважают и учитывают важность нашей роли в разработке. Мы стремимся к созданию открытого, разнообразного и справедливого места работы.
По данным The Washington Post, в объединение вступили около 20 тестировщиков, которые подали заявление в Национальный совет по трудовым отношениям США. Ранее он одобрил голосование по созданию профсоюза в Raven Software. Activision Blizzard пока ситуацию публично не комментировала.
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