Во время съёмок «Женщины-Халка» Татьяна Маслани чувствовала себя дурой
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Татьяна Маслани пообщалась с журналистом издания Empire и рассказала о съёмках сериала «Женщина-Халк». По словам актрисы, порой она чувствовала себя полной дурой.
Дело в том, что значимую часть времени Маслани приходилось играть не только Дженнифер Уолтерс, но и её альтер эго в лице Женщины-Халк, которая по габаритам была куда больше самой актрисы.
Во время съёмок я чувствовала себя дурой, но в то же время ощущала какую-то крутость.
Также Татьяна Маслани отметила, что Женщину-Халк действительно можно назвать противоположностью большинства супергероев.
Она действительно полная противоположность большинству рассказов о супергероях. В ней есть некий элемент отрицания. Всё произошедшее вызывало забавную связь между Дженнифер и её альтер эго.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдёт девять эпизодов по 30 минут. Вместе с Маслани в шоу сыграют Марк Руффало (Халк) и Тим Рот (Мерзость).
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