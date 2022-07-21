Во время съёмок «Женщины-Халка» Татьяна Маслани чувствовала себя дурой

Татьяна Маслани пообщалась с журналистом издания Empire и рассказала о съёмках сериала «Женщина-Халк». По словам актрисы, порой она чувствовала себя полной дурой.

Дело в том, что значимую часть времени Маслани приходилось играть не только Дженнифер Уолтерс, но и её альтер эго в лице Женщины-Халк, которая по габаритам была куда больше самой актрисы.

Во время съёмок я чувствовала себя дурой, но в то же время ощущала какую-то крутость.

Также Татьяна Маслани отметила, что Женщину-Халк действительно можно назвать противоположностью большинства супергероев.

Она действительно полная противоположность большинству рассказов о супергероях. В ней есть некий элемент отрицания. Всё произошедшее вызывало забавную связь между Дженнифер и её альтер эго.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдёт девять эпизодов по 30 минут. Вместе с Маслани в шоу сыграют Марк Руффало (Халк) и Тим Рот (Мерзость).