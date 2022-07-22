Видео: Индиана Джонс в поисках утраченного кольца Элден

В суровом мире Elden Ring уже побывали Арагорн из «Властелина колец» и даже Шурик из «Кавказской пленницы». Теперь пришло время настоящего искателя приключений. В Elden Ring занесло Индиану Джонса.

Ролик опубликовал блогер под ником eli_handle_b․wav, который известен как раз по видео с Арагорном. Джонс попадает в Междуземье и сразу же убегает от Стража древа. Судя по всему, через время он адаптировался, поскольку без проблем убивает фантома выстрелом из пистолета.

Далее Индиана побывал в пещерах, шахтах, столкнулся с Годфри и добрался до заветного артефакта с рунами Elden Ring.

У ролика уже почти 50 тыс. просмотров и 10 тыс. лайков. Люди оценили работу и отметили, что хотели бы увидеть больше культовых персонажей внутри Elden Ring.