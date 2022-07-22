Джессика Альба считает, что в фильмах Marvel «слишком много белых актёров»

Джессика Альба, исполнившая роль Невидимой Леди в фильмах о Фантастической четвёрке, рассказала о своём отношении к киновселенной Marvel. Девушка с мексиканскими корнями заявила, что на старте её карьеры в Голливуде её внешность считали экзотической. Из-за этого Альбу очень редко брали на главные роли.

Сейчас, отмечает она, ситуация стала гораздо лучше из-за того, что расовая репрезентация стала частью кинобизнеса. Однако всё изменилось далеко не везде: девушка привела в пример фильмы Marvel и заявила, что там до сих пор слишком много белых актёров.

Во времена «Фантастической четвёрки» я была одной из немногих, кто выглядел нетипично. И это было ещё задолго до того, как Marvel стала частью Disney. Сейчас в этом плане почти ничего не изменилось.

Альба утверждает, что кинобизнес только выиграет, если репрезентация будет учитываться в том числе среди создателей контента.

50% населения — женщины. И нам нравятся боевики, супергеройские фильмы, романтические комедии, драмы, хорроры и другие жанры. Но если 90% людей среди руководителей не похожи на нас, то они продолжат делать одно и то же. Сама система должна стать более инклюзивной.

Джессика Альба сыграла роль Сьюзан Шторм в двух фильмах о Фантастической четвёрке. В общей сложности картины заработали около $ 620 млн в мировом прокате.