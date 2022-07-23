Рик и Мишонн из «Ходячих мертвецов» вернутся в собственном спин-оффе

Звёзды сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн и Данай Гурира, которые сыграли Рика и Мишонн, появились на Comic-con 2022 и обрадовали фанатов. Артисты сообщили о возвращении их героев в новом спин-оффе.

Мини-сериал про Рика и Мишонн из шести серий выйдет в 2023 году. Название актёры пока не раскрыли, как и подробности сюжета. Телеканал AMC же, на котором появится спин-офф, представил первый постер шоу с катаной Мишонн.

По информации издания Deadline, канал AMC планировал выпустить три фильма про Рика в кинотеатрах. После смены руководства решение изменили в пользу сериала, чтобы оставить героев на своей платформе.

Кроме сериала про Рика и Мишонн, создатели «Ходячих мертвецов» представили трейлер заключительных эпизодов 11-го сезона. Они начнут выходить 2 октября.