Игру про Голлума из «Властелина колец» отложили на несколько месяцев после критики игроков

8 июля компания Nacon показала первый геймплей The Lord of the Rings: Gollum — игры во вселенной «Властелина колец», в которой необходимо управлять Голлумом. Ролик жёстко раскритиковали фанаты, отмечая низкий уровень графики и топорные анимации. Кто-то даже сравнивал игру с релизами для PS2.

Ролик собрал целых 48 тыс. дизлайков при 18 тыс. лайков

Судя по всему, разработчики из Daedalic серьёзно восприняли всю критику и решили отложить игру. Если раньше проект должен был поступить в продажу 1 сентября на ПК и консолях — за день до премьеры сериала «Кольца власти» — то теперь у «Голлума» нет какой-либо даты выхода.

В своём обращении разработчики заявили, что хотят выпустить игру наилучшего качества, которая оправдает все ожидания фанатов. Именно поэтому они приняли решение перенести проект на «несколько месяцев» вперёд.