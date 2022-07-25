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The Lord of the Rings: Gollum отложили на несколько месяцев после жёсткой критики фанатов

Игру про Голлума из «Властелина колец» отложили на несколько месяцев после критики игроков
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8 июля компания Nacon показала первый геймплей The Lord of the Rings: Gollum — игры во вселенной «Властелина колец», в которой необходимо управлять Голлумом. Ролик жёстко раскритиковали фанаты, отмечая низкий уровень графики и топорные анимации. Кто-то даже сравнивал игру с релизами для PS2.

Ролик собрал целых 48 тыс. дизлайков при 18 тыс. лайков

Ролик собрал целых 48 тыс. дизлайков при 18 тыс. лайков

Судя по всему, разработчики из Daedalic серьёзно восприняли всю критику и решили отложить игру. Если раньше проект должен был поступить в продажу 1 сентября на ПК и консолях — за день до премьеры сериала «Кольца власти» — то теперь у «Голлума» нет какой-либо даты выхода.

В своём обращении разработчики заявили, что хотят выпустить игру наилучшего качества, которая оправдает все ожидания фанатов. Именно поэтому они приняли решение перенести проект на «несколько месяцев» вперёд.

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