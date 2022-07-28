Шестую часть «Мстителей» может не снять режиссёр «Шан-Чи»

Известно, что пятую часть «Мстителей» с подзаголовком «Династия Канга» снимет режиссёр ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниэл Креттон. Журналист издания Deadline Джастин Кролл сообщил, что шестых «Мстителей» поставит не он.

Конкретного имени он не назвал, однако отметил, что Marvel Studios наймёт для «Секретных войн» другого постановщика. Напомним, «Мстителей: Войну бесконечности» и «Мстителей: Финал» срежиссировали братья Руссо.

Также сообщается, что съёмки пятых и шестых «Мстителей» будут идти параллельно со всеми действующими персонажами.

Официально о режиссёре «Секретных войн» Marvel Studios не говорила. Вероятно, информация об этом может появиться в ближайшее время.

Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года.