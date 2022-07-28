Marvel хочет выпустить достойного «Дэдпула 3» — на уровне третьих «Мстителей» и «Тора»
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Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги заявил, что прекрасно понимает проблемы четвёртой, пятой и шестой фаз. Они выходят слишком перегруженными из-за представления всё новых и новых героев. Именно поэтому студия ищет другой подход: рассказывать об уже известных персонажах, показывая их с другой стороны.
Такой подход Файги планирует использовать и в «Дэдпуле 3». Авторы хотят создать не менее достойный фильм, чем третьи части «Мстителей» и «Тора».
Прямо сейчас мы размышляем, как улучшить «Дэдпула 3», как нам это ранее уже удалось со «Мстителями: Война Бесконечности», «Первым мстителем: Противостояние» и «Тором: Рагнарёк».
Премьера «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом состоится в ноябре 2023 года. Это будет первый фильм киновселенной Marvel с рейтингом «18+».
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