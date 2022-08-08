Супергеройскую тактику Marvel's Midnight Suns снова перенесли

Компания 2K объявила о переносе супергеройской тактической игры Marvel's Midnight Suns, которая должна была выйти в октябре этого года.
Согласно заявлению, Marvel's Midnight Suns теперь выйдет до апреля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Через некоторое время после релиза тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Перенос же связан с желанием выпустить качественную игру.
Мы решили перенести выход Marvel's Midnight Suns, чтобы команды Firaxis Games и 2K предоставили нашим фанатам наилучшие впечатления.
Marvel's Midnight Suns представили в августе 2021 года, а выход изначально был намечен на весну 2022-го. Позже создатели отложили игру до октября, а теперь вовсе не назвали точную дату релиза.
Разработкой Marvel's Midnight Suns занимаются создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из студии Firaxis Games. В игре предстоит взять под контроль супергероев Marvel, среди которых Человек-паук, Железный человек и Доктор Стрэндж, чтобы одолеть мать демонов Лилит.
- 8 августа 2022
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