Супергеройскую тактику Marvel's Midnight Suns снова перенесли

Компания 2K объявила о переносе супергеройской тактической игры Marvel's Midnight Suns, которая должна была выйти в октябре этого года.

Согласно заявлению, Marvel's Midnight Suns теперь выйдет до апреля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Через некоторое время после релиза тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Перенос же связан с желанием выпустить качественную игру.

Мы решили перенести выход Marvel's Midnight Suns, чтобы команды Firaxis Games и 2K предоставили нашим фанатам наилучшие впечатления.

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Marvel's Midnight Suns представили в августе 2021 года, а выход изначально был намечен на весну 2022-го. Позже создатели отложили игру до октября, а теперь вовсе не назвали точную дату релиза.

Разработкой Marvel's Midnight Suns занимаются создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из студии Firaxis Games. В игре предстоит взять под контроль супергероев Marvel, среди которых Человек-паук, Железный человек и Доктор Стрэндж, чтобы одолеть мать демонов Лилит.