Семья, Пакман и призраки — в стартовом ролике ремейка Pac-Man World

Создатели ремейка Pac-Man World 1999 года представили стартовый ролик платформера, в котом показывают завязку сюжета. В видео можно оценить обновлённую графику и анимации.

Согласно оригинальной истории, семья и друзья Пакмана готовятся к его дню рождения, но их похищают печально известные по серии духи. Герой приходит домой, обнаруживает бардак и афишу с острова Призраков, куда и отправляется спасать близких.

Создатели ремейка обещают фанатам не только новую графику и анимации, но и более плавный и понятный гемплей, а также лучший обзор. Игрокам будут доступны режим квестов, 3D-лабиринты и классическая Pac-Man.

Pac-Man World представляет собой 3D-платформер. От других игр серии с лабиринтами игра отличается тем, что герой может прыгать, собирать предметы, общаться с персонажами и сражаться с боссами.

Ремейк Pac-Man World с подзаголовком Re-Pac выйдет 26 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.