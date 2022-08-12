Авторы Escape from Tarkov показали локацию «Улицы Таркова»

Battlestate Games опубликовала множество скриншотов из новой локации — «Улицы Таркова». Игроки могут оценить одно из самых масштабных мест в шутере — разработчики называют «Улицы Таркова» самой амбициозной локацией в истории проекта. Когда именно выйдет обновление, пока неизвестно.

Кроме того, авторы опубликовали четыре видео, демонстрирующих новое оружие и улучшение снаряжения после его поломки. Судя по всему, это далеко не последние ролики от разработчиков, следить за обновлениями можно в группе Escape from Tarkov «ВКонтакте».

Помимо «Улиц Таркова», разработчики Escape from Tarkov также работают над сессионным шутером Escape from Tarkov: Arena. Закрытое тестирование игры должно начаться осенью.