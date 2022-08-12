С новым владельцем WB Games больше не под угрозой продажи

Последние несколько лет в отношении игрового подразделения Warner Bros. только и были разговоры про продажу компании. Однако огромный интерес конкурентов постоянно откладывал появление какой-то серьёзной сделки. Однако в начале года у WB сменился владелец — и ситуация кардинально изменилась.
Все изменения сейчас касаются именно киноподразделения, где новые боссы без проблем отменяют фильм на $ 90 млн («Бэтгёрл») и всерьёз обсуждают потенциальный отказ от выпуска «Флэша» с бюджетом в $ 200 млн. Да!
И параллельно этому, по данным Variety, у игрового направления всё спокойно. Компания движется в направлении, которое совпадает с видением главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, — делает качественные игры и не боится откладывать их для повышения качества.
Такая модель поведения даёт свои плоды: WB Games два года переносила выход LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая наконец-то вышла и стала одним из важнейших элементов в ежегодном росте всей Warner Bros. А впереди ещё больше крупных релизов: до конца 2023 года выйдут Multiversus (в раннем доступе), Gotham Knights (25 октября), «Хогвартс: Наследие» (10 февраля) и «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» (2023-й).
Впервые за несколько лет WB Games ничего не грозит, поэтому руководители успешного издательства наконец-то могут хоть немного выдохнуть. Как раз самое время анонсировать новую Mortal Kombat…
- 12 августа 2022
-
21:18
-
21:06
-
20:49
-
20:30
-
20:14
-
19:37
-
19:12
-
18:58
-
18:32
-
18:15
-
17:50
-
17:47
-
17:28
-
16:55
-
16:24
-
16:03
-
15:47
-
15:22
-
14:53
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:35
-
13:19
-
13:12
-
12:43
-
12:42
-
11:44
-
11:05
-
10:27
-
09:58
-
09:50
-
09:18
-
04:53