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Издатель игр Batman: Arkham, Mortal Kombat и «Гарри Поттер» больше не под угрозой продажи

С новым владельцем WB Games больше не под угрозой продажи
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Последние несколько лет в отношении игрового подразделения Warner Bros. только и были разговоры про продажу компании. Однако огромный интерес конкурентов постоянно откладывал появление какой-то серьёзной сделки. Однако в начале года у WB сменился владелец — и ситуация кардинально изменилась.

Все изменения сейчас касаются именно киноподразделения, где новые боссы без проблем отменяют фильм на $ 90 млн («Бэтгёрл») и всерьёз обсуждают потенциальный отказ от выпуска «Флэша» с бюджетом в $ 200 млн. Да!

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И параллельно этому, по данным Variety, у игрового направления всё спокойно. Компания движется в направлении, которое совпадает с видением главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, — делает качественные игры и не боится откладывать их для повышения качества.

Такая модель поведения даёт свои плоды: WB Games два года переносила выход LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая наконец-то вышла и стала одним из важнейших элементов в ежегодном росте всей Warner Bros. А впереди ещё больше крупных релизов: до конца 2023 года выйдут Multiversus (в раннем доступе), Gotham Knights (25 октября), «Хогвартс: Наследие» (10 февраля) и «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» (2023-й).

Впервые за несколько лет WB Games ничего не грозит, поэтому руководители успешного издательства наконец-то могут хоть немного выдохнуть. Как раз самое время анонсировать новую Mortal Kombat

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