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В Fortnite стартовало грандиозное событие по культовому аниме Dragon Ball

В Fortnite стартовало грандиозное событие по культовому аниме Dragon Ball
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В Fortnite стартовал первый большой за долгое время кроссовер — он связан с культовым аниме Dragon Ball («Жемчуг Дракона»).

В королевскую битву не добавили героев, но и ввели множество тематических событий: на две недели открыли доступ к отдельной вкладке «Пробуди свою силу» с уникальными наградами, придумали специальные испытания и реализовали доски поединков — так дадут сразиться за звание самого сильного игрока на карте.

Во время матчей также будут появляться знакомые способности из аниме: «Камехамеха» — это мощный энергетический луч, а «Парящее облако» позволит летать по острову. Чем ближе конец матча, тем больше капсул будет появляться.

Ещё одно нововведение: отдельный остров Dragon Ball в творческом режиме, где дадут попробовать завершить разные испытания вроде полётов сквозь кольца в обители ками, готовки в доме Гоку и полосы препятствий в зале духа и времени.

А в магазине появятся Сон Гоку, Веджита, Бульма и Бирус с дополнительными кирками, украшениями на спину и эмоциями.

Более того, желающие смогут посмотреть избранные эпизоды аниме прямо в игре. Подробнее об этом в блоге Fortnite.
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