Игроку в Dota 2 после матча выпал внутриигровой предмет за 17 тыс. рублей
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Один из пользователей форума Reddit рассказал, что после матча в Dota 2 смог получить меч Shattered Greatsword для персонажа Sven — его стоимость на Торговой площадке Steam оценивается в диапазоне от 17 до 26 тыс. рублей.
Shattered Greatsword изменяет внешний вид и придаёт свечение оружию Свена. Предмет был добавлен в Dota 2 в 2015 году, получить его можно только из сокровищниц Treasure of the Cryptic Beacon и Trust of the Benefactor. Меч имеет качество Mythical.
После матчей в Dota 2 игроки часто получают внутриигровые предметы. Почти всегда это дешёвые элементы сетов для персонажей, которые при этом нельзя передать или продать другим игрокам — выпадение предметов Mythical происходит крайне редко.
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