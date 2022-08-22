«Она похожа на фильмы Тарантино». Создатель Yakuza — о своей новой игре

Создатель культовой серии Yakuza Тосихиро Нагоси дал первое большое интервью после ухода из SEGA. Разработчик заявил, что за годы работы в японской компании достиг самых верхов, однако он всегда хотел развиваться в сторону создания игр. Поэтому Нагоси принял решение покинуть SEGA и основать новую студию.

Я сказал SEGA, что не хочу быть главой компании. Я — геймер и разработчик игр, и хочу развиваться именно в этом направлении.



Я пришёл к выводу, что лучшим решением будет покинуть SEGA и основать свою компанию. А в SEGA могли бы нанять на должность руководителя более подходящего на эту роль человека. Таким образом можно было бы соблюсти интересы обеих сторон.

После основания собственной студии к Нагоси обратились представители китайской NetEase и предложили профинансировать его будущую игру. При этом разработчик подчёркивал, что он никогда не возьмётся за разработку мобильных игр — топ-менеджеры были не против.

Что касается новой игры, то она вновь будет про насилие, однако акцента на нём не будет. Вместо этого Нагоси сравнил свой будущий проект со стилем Квентина Тарантино, в котором будет место и юмору, и человеческой драме.

Я пока не могу рассказывать о нашей игре, но могу дать приблизительное представление: в ней будет насилие, однако это не хоррор и даже не триллер.



Моя игра больше всего похожа на фильмы Квентина Тарантино, в ней есть щепотка его юмора. Что-то кровавое и брутальное мне не по вкусу — я хочу добавить в проект немного глупости, немного серьёзности и немного человеческой искренности.

Нагоси также заявил, что проект представят на публику гораздо раньше, чем многие из фанатов ожидают.