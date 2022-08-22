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TORONTOTOKYO объяснил критику в адрес русскоязычных фанатов

TORONTOTOKYO объяснил критику в адрес русскоязычных фанатов
Александр TORONTOTOKYO Хертек
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Мидер Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек во время прямой трансляции постарался объяснить свои слова о болельщиках команды. Ранее игрок пожаловался, что русскоязычные фанаты поддерживают его только после удачных выступлений, в отличие от англоязычных.

Я не это имел в виду. Я говорил про тех, кто сидит в комментариях и, когда мы выигрываем, сильно топит за нас — а когда проигрываем, максимально хейтит. Про глоров, про ставочников. Очевидно, есть много реальных фанатов, мы в Team Spirit их очень ценим. Но на общем фоне их не так много. Возможно, они не всегда комменты пишут и так далее.

После победы на PGL Arlington Major TORONTOTOKYO заявил, что разочаровался в фанатах. Это вызвало негативную реакцию в среде болельщиков и специалистов.

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