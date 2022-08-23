Twitch впервые разрешил стримерам-партнёрам вести трансляции на других площадках

23 августа администрация Twitch внесла изменения в правила площадки. Теперь авторам трансляций со статусом партнёра разрешено проводить стримы на любых стриминговых сервисах. При этом параллельно стримить можно лишь на площадках вроде TikTok — на YouTube вести одновременную трансляцию всё ещё запрещено. В компании отметили, что подобная практика «может ухудшить взаимодействие с сообществом».

Мы не разрешаем одновременную трансляцию на веб-сервисах вроде YouTube, потому что считаем, что одновременный стрим на нескольких площадках может ухудшить взаимодействие с сообществом.



Однако мы знаем, что многие из вас хотят использовать другие сервисы для расширения своего сообщества, поэтому теперь разрешена одновременная трансляция в сервисах для коротких стримов, таких как TikTok.

Теперь после окончания трансляции на Twitch стримеры могут спокойно запустить новую трансляцию на YouTube — никаких штрафов за это не предусмотрено. Раньше за подобные действия автор мог лишиться контракта с Twitch.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала заблокировать стриминговый сервис до начала учебного года.