В России хотят заблокировать Twitch к началу учебного года

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила заблокировать Twitch до «начала учебного года» — до 1 сентября 2022-го. По её словам, такое решение надо принять из-за публикации на сайте запрещённого контента для школьников.

Twitch стоит заблокировать до начала нового учебного года, чтобы оградить школьников от запрещённого контента.

Подобное заявление Мизулина сделала на фоне очередного штрафа Twitch на 2 млн рублей. Суд Москвы оштрафовал американскую компанию за отказ удалять стрим с запрещённым контентом.

Пока неясно, действительно ли правительство возьмётся за блокировку стримингового сервиса. Однако даже если это и случится, многие отечественные стримеры могут перейти на YouTube, который блокировать, судя по всему, не планируют.