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Источник: сегодня Amazon объявит о покупке Electronic Arts

Источник: сегодня Amazon объявит о покупке Electronic Arts
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Сегодня IT-гигант Amazon может объявить о покупке Electronic Arts, издателе FIFA, Battlefield, Apex Legends, Need for Speed, Star Wars Jedi, Dead Space и других крупных брендов. Об этом сообщают источники GLHF.

Ранее сообщалось, что EA действительно искала потенциального покупателя для своих активов, но все предложения были недостаточно хорошими. В переговорах участвовали Apple, Disney и как раз Amazon. Похоже, две корпорации всё же смогли найти компромисс.

СМИ отмечают, что для Amazon покупка EA может быть критически важной, ведь корпорация нужны собственные бренды для развития стриминговой платформы Prime Video. А у EA масса мощных брендов: Battlefield, Titanfall, Need for Speed, Mass Effect, Dragon Age и другие — все они отлично подходят для адаптации под фильмы и сериалы.

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