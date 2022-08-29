Выставка gamescom 2022 собрала более 130 млн просмотров

Вот и прошла игровая выставка gamescom 2022. Мероприятие стартовало 23 августа, а закончилось 28-го числа. В честь этого организаторы опубликовали статистику шоу.

Так, вся программа собрала более 130 млн просмотров, а церемония открытия Opening Night Live собрала более 12 млн просмотров. На самой выставке было более 265 тыс. человек из более чем 100 стран. Также стало известно, что gamescom оказалась на первом месте в трендах «Твиттера».

Игровая выставка gamescom вернётся и в 2023 году. Она пройдёт с 23 по 27 августа, а церемония открытия, вероятно, состоится 22 августа.

На мероприятии также ожидаются анонсы и показы уже известных проектов от различных игровых компаний. В нашем материале ниже можно более детально ознакомиться с прошедшей выставкой.