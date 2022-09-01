iceiceice после ухода из Team Secret: хочу увидеть их провал — это меня сильно порадует
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Киберспортсмен по Dota 2 Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян во время личной трансляции обсудил с фанатами своё исключение из состава Team Secret. По словам сингапурского оффлейнера, он понимал, что может потерять место в команде.
Если честно, я знал, что меня выгонят, если мы не выйдем на PGL Arlington Major 2022. Просто знал. Тем более что у меня были проблемы с коммуникацией, особенно с Zayac. Хотя играть вместе с Puppey — это полезный опыт. Я многому научился.
Вместе с этим киберспортсмен признал, что ему будет приятно увидеть, как без него команда станет выступать хуже — хотя в Team Secret играют его хорошие друзья. Дэрил с негативом высказался только о Романе Resolut1on Фоминке, который заменил его в основном составе.
У меня нет никаких обид, хотя я хочу увидеть их провал — это меня сильно порадует. Как друг Puppey и Nisha я желаю им всего наилучшего. Но в то же время надеюсь, что их ждёт падение, например, топ-16 на The International. Противоречивые чувства. Можно подумать, что у нас был конфликт… Но я искренне желаю всего наилучшего всем игрокам Team Secret. Кроме Resolut1on, к чёрту его. Пошел к чёрту, Резоль.
3 августа Resolut1on заменил iceiceice на сложной линии Team Secret. Спустя неделю Пэй Сян вернулся в Сингапур и присоединился к составу SMG, но его новая команда не сможет принять участие в квалификации The International 2022 из-за нарушения регламента.
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