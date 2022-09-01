Расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»

Уже завтра состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» — самого дорогого шоу в истории индустрии (общий бюджет превысил $ 700 млн). События шоу разворачиваются за десятилетия до трилогии фильмов, но расскажут связанную с ними историю.

Сейчас создатели планируют выпустить пять сезонов, а в первом будет восемь серий.

Расписание серий «Властелина колец: Кольца власти»

Эпизод Дата выхода Первая серия 2 сентября Вторая серия 2 сентября Третья серия 9 сентября Четвёртая серия 16 сентября Пятая серия 23 сентября Шестая серия 30 сентября Седьмая серия 7 октября Восьмая серия 14 октября

Что забавно, конкурирующий «Дом дракона», который стартовал 22 августа и содержит десять серий, закончится уже после финала «Колец власти» — 24 октября. Съёмки второго сезона «Властелина колец» стартуют в октябре, а релиз не стоит ожидать раньше 2024 года.