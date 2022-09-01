Расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»
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Уже завтра состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» — самого дорогого шоу в истории индустрии (общий бюджет превысил $ 700 млн). События шоу разворачиваются за десятилетия до трилогии фильмов, но расскажут связанную с ними историю.
Сейчас создатели планируют выпустить пять сезонов, а в первом будет восемь серий.
Расписание серий «Властелина колец: Кольца власти»
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|2 сентября
|Вторая серия
|2 сентября
|Третья серия
|9 сентября
|Четвёртая серия
|16 сентября
|Пятая серия
|23 сентября
|Шестая серия
|30 сентября
|Седьмая серия
|7 октября
|Восьмая серия
|14 октября
Что забавно, конкурирующий «Дом дракона», который стартовал 22 августа и содержит десять серий, закончится уже после финала «Колец власти» — 24 октября. Съёмки второго сезона «Властелина колец» стартуют в октябре, а релиз не стоит ожидать раньше 2024 года.
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