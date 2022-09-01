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«Властелин колец: Кольца власти»: 1 сезон (2022) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»
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Уже завтра состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» — самого дорогого шоу в истории индустрии (общий бюджет превысил $ 700 млн). События шоу разворачиваются за десятилетия до трилогии фильмов, но расскажут связанную с ними историю.

Сейчас создатели планируют выпустить пять сезонов, а в первом будет восемь серий.

Расписание серий «Властелина колец: Кольца власти»

ЭпизодДата выхода
Первая серия2 сентября
Вторая серия2 сентября
Третья серия9 сентября
Четвёртая серия16 сентября
Пятая серия23 сентября
Шестая серия30 сентября
Седьмая серия7 октября
Восьмая серия14 октября
Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём! Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!

Что забавно, конкурирующий «Дом дракона», который стартовал 22 августа и содержит десять серий, закончится уже после финала «Колец власти» — 24 октября. Съёмки второго сезона «Властелина колец» стартуют в октябре, а релиз не стоит ожидать раньше 2024 года.

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