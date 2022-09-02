Вот как выглядит настоящее интро сериала по «Властелину колец»

Сегодня состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Так как сериал стартовал, в сети уже появилось видео c интро шоу.

Во вступительных титрах под красивую музыку перечисляют всех, кто был причастен к созданию сериала. В конце можно увидеть само название шоу — «Властелин колец: Кольца власти».

Вчера по сети разлетелся ролик, который актёры сериала записывали специально для журнала Entertainment Weekly. Многие подумали, что это и есть интро, и тут же начали критиковать создателей за его плохое качество. К счастью, настоящее интро можно посмотреть выше.

«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Третий эпизод сериала выйдет 9 сентября.