Вот как выглядит настоящее интро сериала по «Властелину колец»
Поделиться
Сегодня состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Так как сериал стартовал, в сети уже появилось видео c интро шоу.
Во вступительных титрах под красивую музыку перечисляют всех, кто был причастен к созданию сериала. В конце можно увидеть само название шоу — «Властелин колец: Кольца власти».
Вчера по сети разлетелся ролик, который актёры сериала записывали специально для журнала Entertainment Weekly. Многие подумали, что это и есть интро, и тут же начали критиковать создателей за его плохое качество. К счастью, настоящее интро можно посмотреть выше.
«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Третий эпизод сериала выйдет 9 сентября.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
12:28
-
11:55
-
11:24
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
09:55
-
09:32
-
01:13
- 1 сентября 2022
-
23:50
-
21:41
-
21:41
-
20:53
-
20:53
-
20:40
-
20:25
-
19:55
-
19:26
-
19:05
-
18:17
-
18:13
-
18:09
-
17:34
-
16:47
-
16:11
-
16:01
-
15:50
-
15:35
-
15:34
-
15:12
-
15:03
-
14:44
-
14:24
-
13:51
-
13:50
Партнерский контент