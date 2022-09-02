В хорроре The Callisto Protocol героя постоянно будут преследовать

Протагониста The Callisto Protocol периодически будет сопровождать некий спутник, он постоянно будет с кем-то пересекаться и общаться. Об этом журналисту издания The Gamer рассказал глава разработки хоррора Глен Скофилд.

Разработчик не раскрыл подробностей о возможном напарнике героя, но заверил, что его представят в одном из грядущих трейлеров игры. Журналист The Gamer предположил, что союзником Джейкоба может выступить героиня актрисы Карен Фукухары, которая более всего известна зрителям по сериалу «Пацаны». Её персонаж по сюжету отбывает наказание в тюрьме Black Iron, где и развернутся события хоррора.

Есть вероятность, что протагониста может сопровождать не дружественный персонаж, а опасный, и, возможно, неуязвимый враг. Он может преследовать героя до финальных титров. Подобные преследователи фигурируют в нескольких частях Resident Evil. Например, в третьей части хоррор-цикла героине Джилл Валентайн всю игру докучает монстр Немезис.

Недавно технический директор Striking Distance Studios Марк Джеймс рассказал, что команда авторов The Callisto Protocol вдохновлялась фильмами «Крепкий орешек» и «Зомби по имени Шон».

The Callisto Protocol обещают выпустить 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.