«Мы не потерпим расизм»: Amazon вступилась за актёров сериала по «Властелину колец»

Не заметить бурные обсуждения вокруг сериала «Властелин колец: Кольца власти» очень трудно. После премьеры шоу является предметом дискуссий, а одной из тем стало расовое разнообразие актёрского состава сериала.

В официальном аккаунте сериала появилось обращение, в котором Amazon высказалась по поводу расизма и актёров с разным цветом кожи. Компания призвала людей быть более толерантными, а также отметила, что не собирается игнорировать и мириться с проявлениями расизма или угрозами актёрам.

Мы выступаем вместе против проявлений расизма, угроз и домогательств, которым ежедневно подвергаются наши актёры. Мы отказываемся игнорировать и терпеть это.

Ещё Amazon отметила, что Толкин изначально создавал мир мультикультурным, чтобы все вместе могли бороться против зла. Так и происходит в случае с сериалом.

Толкин создал мир, который по определению является мультикультурным. Мир, в котором свободные люди разных рас и культур объединяются, чтобы победить силы зла. «Кольца власти» отражают это. Наш мир никогда не был белым, фэнтези никогда не было белым.

Третий эпизод «Колец власти» выйдет на Amazon Prime уже завтра.