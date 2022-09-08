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Звёзды «Властелина колец» поддержали расовое разнообразие «Колец власти»

Звёзды «Властелина колец» поддержали расовое разнообразие «Колец власти»
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Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стал настоящим яблоком раздора для многих пользователей. Шоу одновременно хвалят и ругают, а критика чаще всего касается расового разнообразия актёрского состава.

В стороне не смогли остаться даже актёры трилогии «Властелин колец». В социальных сетях они опубликовали фото, в которых поддержали каст шоу. На фото можно увидеть Билли Бойда (Пиппин), Доминика Монагана (Мэрри) и Элайджу Вуда (Фродо) в футболках с надписью «Вам всем здесь рады» и эльфийскими ушами разных цветов.

Также поддержку оказал и четвёртый хоббит (Сэм), которого сыграл Шон Эстин. Он опубликовал фотографию в кепке, на которой нанесён тот же самый принт с надписью и эльфийскими ушами.

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Третий эпизод «Колец власти» выйдет уже завтра.

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