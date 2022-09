Бывшие владельцы прав на «Железного человека» не верили в успех экранизации

Изначально правами на киношного «Железного человека» владела New Line Cinema. Компания даже разрабатывала дебютный фильм про Тони Старка — продюсеры назначили режиссёром проекта Ника Кассаветиса, который более всего известен по мелодраме «Дневник памяти», а Тома Круза видели исполнителем главной роли.

В 2005 году New Line Cinema вернула права на экранизацию «Железного человека» Marvel Studios. По словам источников The Hollywood Reporter, основатель New Line Cinema Боб Шэй отказался от прав на съёмки киноистории Тони Старка потому, что он считал, что герой слишком тяжелый и громоздкий, чтобы летать.

В итоге Marvel в 2008 году выпустила своего «Железного человека» с Робертом Дауни Младшим в главной роли. Картина не только стала коммерчески успешной, но стала эталоном супергеройского и остального блокбастерного кино, запустив многомиллиардную киновселенную Marvel.