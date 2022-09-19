В России низкий спрос на PS5. Запасы только растут

После затяжного дефицита консолей PlayStation 5 ритейлеры зафиксировали рост запасов этой продукции на складах. Об этом изданию РБК рассказал один из участников рынка. По его словам, в августе 2022 года была крупная поставка консолей Sony в Россию за счёт параллельного импорта, однако большого спроса на устройства сейчас нет.
Информацию о новых поставках подтвердили представители «Ситилинка». По словам руководителя дивизиона закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров компании Ивана Поликарпова, PS5 в магазинах организации можно купить без каких-либо проблем с гарантией в 12 месяцев. В «М.Видео – Эльдорадо» консоль также есть в свободной продаже.
Эксперты отмечают, что спрос на PS5 сейчас низкий, так как консоли стоят сильно дороже приемлемого для россиян уровня. Например, в «М.Видео» дисковая PS5 стоит 73 тысячи рублей, хотя на старте её продавали за 46 тысяч рублей. Ситуацию также омрачает недоступность PS Store в России, из-за чего пользователи делают выбор в пользу сборки мощного персонального компьютера. На рынке ПК как раз недавно резко снизилась цена видеокарт из-за сильного падения популярности майнинга.
Также на спрос на PS5 у официальных ритейлеров могло сказаться то, что на сером рынке заветную консоль можно купить гораздо дешевле. Так, китайские продавцы на различных площадках отдают PS5 с дисководом за 60 тыс. рублей, однако доставку придётся ждать около месяца.
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