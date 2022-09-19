Rockstar в спешке обновила сборки GTA 5, RDR 2 и других игр после утечки GTA 6

Утром 18 сентября произошла масштабная утечка GTA 6: в сеть просочились не только геймплейные кадры из игры, но и исходный код движка RAGE.

Судя по всему, Rockstar отнеслась к утечке очень серьёзно, обновив сразу множество сборок для внутреннего тестирования. Среди них GTA 5, RDR 2, Rockstar Games Launcher, Max Payne 3, GTA 4 и другие игры студии. Видимо, разработчики внесли важные технические изменения, чтобы хакеры не могли воспользоваться данными, которые они получили из недавнего слива.

Обновления сборки одной из игр Rockstar в Steam

Некоторые представители индустрии заявили, что технические изменения в старых играх Rockstar явно приведёт к задержке в разработке самой GTA 6. Ведь вместо того чтобы заниматься созданием новой части серии, авторы вынуждены заделывать дыры в безопасности. При этом студия уже заявила, что случившееся никак не повлияет на сроки производства.