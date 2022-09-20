Денди предложил удалить лес из Dota 2
Поделиться
Профессиональный киберспортсмен и владелец клуба B8 Данил Dendi Ишутин во время прямой трансляции высказался о влиянии леса на игровой процесс Dota 2.
По словам 32-летнего мидера, его раздражает, что игроки уделяют слишком много времени заработку ресурсов с помощью лагерей нейтральных крипов.
Люди в игре буквально ничего не делают, они хотят только качать лес. Я говорю им, что нужно сделать, а они просто это игнорируют.
Лес нужно удалить из игры — это моё мнение. Когда люди начинают так играть в Доту, это раздражает.
Ранее Денди провёл марафон стримов по увеличению рейтинга, но серия трансляций закончилась неудачей — игрок потерял 360 очков рейтинга MMR.
После роспуска последнего состава B8 Ишутин находится без команды, однако не собирается завершать карьеру.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:12
-
18:05
-
17:47
-
17:45
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:52
-
16:25
-
15:59
-
15:59
-
15:15
-
15:06
-
14:49
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:30
-
13:02
-
12:57
-
12:33
-
12:27
-
11:33
-
10:52
-
10:22
-
09:48
-
09:23
- 19 сентября 2022
-
23:49
-
20:25
-
20:02
Партнерский контент