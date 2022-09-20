Денди предложил удалить лес из Dota 2

Профессиональный киберспортсмен и владелец клуба B8 Данил Dendi Ишутин во время прямой трансляции высказался о влиянии леса на игровой процесс Dota 2.

По словам 32-летнего мидера, его раздражает, что игроки уделяют слишком много времени заработку ресурсов с помощью лагерей нейтральных крипов.

Люди в игре буквально ничего не делают, они хотят только качать лес. Я говорю им, что нужно сделать, а они просто это игнорируют.



Лес нужно удалить из игры — это моё мнение. Когда люди начинают так играть в Доту, это раздражает.

Ранее Денди провёл марафон стримов по увеличению рейтинга, но серия трансляций закончилась неудачей — игрок потерял 360 очков рейтинга MMR.

После роспуска последнего состава B8 Ишутин находится без команды, однако не собирается завершать карьеру.