В раннюю бету Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК сыграли больше 100 тыс. человек

Вечером 22 сентября на ПК в Steam стартовало раннее бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2 для тех, кто предзаказал шутер. И всего за несколько часов пиковый онлайн проекта на платформе Valve преодолел отметку в 100 тыс. игроков и достиг показателя в 109 425 пользователей.
Невероятный результат, если учитывать, что это ранняя бета — открытая начнётся завтра, 24 сентября. Трудно представить, какой онлайн будет по итогам ближайших выходных. Помимо Steam, бета также началась и на Xbox, однако показатели платформы Microsoft не раскрывает. Ранее мы собрали отзывы с тестирования: при высоком онлайне многие игроки остались ей недовольны.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.
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