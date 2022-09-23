В раннюю бету Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК сыграли больше 100 тыс. человек

Вечером 22 сентября на ПК в Steam стартовало раннее бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2 для тех, кто предзаказал шутер. И всего за несколько часов пиковый онлайн проекта на платформе Valve преодолел отметку в 100 тыс. игроков и достиг показателя в 109 425 пользователей.

Невероятный результат, если учитывать, что это ранняя бета — открытая начнётся завтра, 24 сентября. Трудно представить, какой онлайн будет по итогам ближайших выходных. Помимо Steam, бета также началась и на Xbox, однако показатели платформы Microsoft не раскрывает. Ранее мы собрали отзывы с тестирования: при высоком онлайне многие игроки остались ей недовольны.

Новость по теме Бетой Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК многие остались недовольны

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.