Sony думает над экранизацией Bloodborne. Фанаты же хотят игру на ПК

Судя по всему, Sony не планирует останавливаться на киноадаптациях God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo. В интервью изданию Reuters глава PlayStation Герман Хульст заявил, что компания раздумывает над экранизацией Bloodborne или любого другого проекта FromSoftware.
В таких случаях мы в первую очередь должны думать о сотрудничестве в области разработки игр. Но не исключено, что совместно с телевизионной PlayStation Productions мы что-нибудь придумаем.
После успешного «Анчартед: На картах не значится» и грядущего сериала по The Last of Us от авторов «Чернобыля» выход экранизации Bloodborne не кажется чем-то невероятным. Однако Sony может взяться и за другие игры FromSoftware, включая недавнюю Elden Ring. По ней не так давно вышла манга и совсем скоро поступит в продажу настольная игра.
Интересно, что с экранизацией Bloodborne компания также может выпустить и ремастер оригинальной игры, который можно было бы портировать и на ПК. По крайней мере, именно такой тактики придерживается Sony с другими франшизами.
- 4 октября 2022
-
14:49
-
14:27
-
14:27
-
13:45
-
13:24
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
-
10:09
-
09:32
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:32
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01