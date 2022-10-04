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Sony думает над экранизацией Bloodborne. Фанаты же хотят игру на ПК

Sony думает над экранизацией Bloodborne. Фанаты же хотят игру на ПК
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Судя по всему, Sony не планирует останавливаться на киноадаптациях God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo. В интервью изданию Reuters глава PlayStation Герман Хульст заявил, что компания раздумывает над экранизацией Bloodborne или любого другого проекта FromSoftware.

В таких случаях мы в первую очередь должны думать о сотрудничестве в области разработки игр. Но не исключено, что совместно с телевизионной PlayStation Productions мы что-нибудь придумаем.

После успешного «Анчартед: На картах не значится» и грядущего сериала по The Last of Us от авторов «Чернобыля» выход экранизации Bloodborne не кажется чем-то невероятным. Однако Sony может взяться и за другие игры FromSoftware, включая недавнюю Elden Ring. По ней не так давно вышла манга и совсем скоро поступит в продажу настольная игра.

Интересно, что с экранизацией Bloodborne компания также может выпустить и ремастер оригинальной игры, который можно было бы портировать и на ПК. По крайней мере, именно такой тактики придерживается Sony с другими франшизами.

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Sony работает над экранизациями God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo
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