Источник: Генри Кавилл сыграет Супермена и во «Флэше»

Как сообщают сразу несколько СМИ, после нескольких скандалов Эзра Миллер всё же остаётся в списке главных звёзд Warner Bros. Discovery. Недавно актёр участвовал в досъёмках «Флэша» — судя по всему, авторам понадобилось срочно что-то добавить в картину.

Как пишет инсайдер MyTimeToShineHello, досъёмки были нужны для того, чтобы в фильме появился Супермен в исполнении Генри Кавилла. Судя по всему, он действительно вернётся в киновселенную DC не только в «Чёрном Адаме», но и в ленте про самого быстрого человека на Земле. Возможно, это будет лишь небольшая роль камео, как и в ленте с Дуэйном Джонсоном.

Если планы WBD не изменятся, то Супермена мы увидим в «Чёрном Адаме», чья премьера состоится 21 октября. А «Флэш» с Эзрой Миллером выйдет 23 июня 2023 года.