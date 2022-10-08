Как всегда, великолепно. Вышла новая короткометражка Overwatch 2 — про Кирико

Blizzard после проблемного запуска Overwatch 2 решила выпустить новую короткометражку. Она посвящена Кирико — самому популярному новому персонажу героического шутера.
Из ролика мы узнаем о двух сторонах девушки: любящей дочери и смертоносного защитника. Кирико без особых проблем справляется с японской мафией и всегда вступается за беззащитных.
Несмотря на проблемы Overwatch 2, короткометражку игроки традиционно встретили с огромным энтузиазмом. Фанаты в очередной раз удивляются таланту аниматоров Blizzard и не перестают надеяться, что когда-нибудь по Overwatch выйдет фильм или мультсериал, который бы куда больше раскрыл мир.
А у самой Overwatch 2 проблем ещё хватает — несмотря на несколько профилактик, разработчикам всё ещё не удалось исправить ключевые проблемы. Очереди и нестабильность серверов всё ещё остаются большой проблемой.
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