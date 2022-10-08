Бесплатный легендарный скин Кирико для Overwatch 2 вызвал ажиотаж

Overwatch 2 возглавила топ самых просматриваемых и популярных игр на Twitch. Сейчас на площадке игру смотрят более 365 тыс. зрителей. Отчасти успех связан с новым розыгрышем, который устроила Blizzard. Издатель разыгрывает легендарный облик героини Сукаджан Кирико, которая, можно сказать, маскот сиквела.
Чтобы получить очаровательную воительницу, игроки должны связать свой аккаунт Battle.net с Twitch и следовать дальнейшим инструкциям, смысл которых заключается в просмотре стримов Overwatch 2. Всего требуется «насмотреть» порядка шести часов трансляций. Те, кто выиграет скин Кирико и другие косметические предметы, могут использовать их на любой платформе.
Топ Twitch на 8 октября 2022 года
Фото: Twitch
Несмотря на успех на Twitch, некоторые игроки продолжают сталкиваться с очередями на входе в шутер. Blizzard продолжает успокаивать фанатов, обещая решить все проблемы в ближайшее время.
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