Бесплатный легендарный скин Кирико для Overwatch 2 вызвал ажиотаж

Overwatch 2 возглавила топ самых просматриваемых и популярных игр на Twitch. Сейчас на площадке игру смотрят более 365 тыс. зрителей. Отчасти успех связан с новым розыгрышем, который устроила Blizzard. Издатель разыгрывает легендарный облик героини Сукаджан Кирико, которая, можно сказать, маскот сиквела.

Чтобы получить очаровательную воительницу, игроки должны связать свой аккаунт Battle.net с Twitch и следовать дальнейшим инструкциям, смысл которых заключается в просмотре стримов Overwatch 2. Всего требуется «насмотреть» порядка шести часов трансляций. Те, кто выиграет скин Кирико и другие косметические предметы, могут использовать их на любой платформе.

Топ Twitch на 8 октября 2022 года Фото: Twitch

Несмотря на успех на Twitch, некоторые игроки продолжают сталкиваться с очередями на входе в шутер. Blizzard продолжает успокаивать фанатов, обещая решить все проблемы в ближайшее время.