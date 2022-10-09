События первого спин-оффа «Ходячих мертвецов» развернутся в Нью-Йорке

На нью-йоркском Comic-Con 2022 презентовали спин-офф «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Город мёртвых». События шоу развернутся в постапокалиптическом Нью-Йорке, а в центре повествования — небезызвестные Ниган в исполнении Джеффри Дина Моргана и Мэгги, которую играет Лорен Коэн. Пока точно неизвестно, как герои попадут в знаменитый американский город и что с ними будет происходить.
Съёмки шоу уже завершены. Первый сезон из шести серий начнут показывать на AMC в апреле 2023 года. На Comic-Con 2022 в Нью-Йорке показали фото с главными героями.
Фото: AMC
Фото: AMC
Фото: AMC
Фото: AMC
Фото: AMC
Фото: AMC
Завершающие серии одиннадцатого сезона «Ходячих мертвецов» стартовали на канале AMC 2 октября. шоураннер проекта Анджела Канг рассказала, что ей с командой авторов пришлось изменить запланированный финал сериала.
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